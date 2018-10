Succesfuld dag i Grønhøj

Septembers fodermarked blev afholdt i fredags hos Vestjyllands Andel i Grønhøj og trak igen i år rigtig mange - både nye og gamle - kunder til. Vi havde en rigtig, rigtig god dag, fortæller souschef Henriette Eriksen. Vi har fået nyt både heste- og hunde foder. Det gav helt sikkert flere nye kunder. Også nogle, der kom langvejs fra.

At dømme efter antallet af fortærede pølser har der nok været omkring 500 besøgende. Det er rart at bruge så meget tid på noget og så opleve, at så mange bakker op, sluttede en tilfreds Henriette.