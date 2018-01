Succes i Frederiks- 139 hold til Alhedecup

Frederiks Med 139 hold var interessen i år så stor, at man måtte leje Jet Hallen i Karup i nogle timer for at få afviklet alle kampene.

Det krævede et stort benarbejde af AIFs mange frivillige, men arbejdet lønnede sig, da mange af deltagere gav udtryk for stor tilfredshed med et veltilrettelagt stævne.

Anders Bertel, formand for fodboldudvalget i AIF, kunne fortælle, at der både deltog pige-, drenge-, kvinde- og herrehold i stort set alle aldersklasser. Vi havde en meget vellykket weekend, og glæder os allerede til næste år!