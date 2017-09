StorslÃ¥et sensommertur for Nordens medlemmer

Næste dag stod det på fjordtur, idet man sejlede fra Gudvangen i Sognefjorden og op til Flom, hvor den verdensberømte jernbanestrækning ventede med 7 tunneller, ophold over et vandfald og videre op over fjeldet. Et imponerende bygningsværk. Banen førte op til Myrdal, hvor man fortsatte med Bergensbanen over Hardanger-vidder et par timer, før man nåede den berømte skisportsby, Geilo. Her overnattede danskerne på et fornemt hotel. Næste dag fortsatte man gennem en af de største nationalparker, der udgør 1/1o af Danmarks størrelse. Et betagende syn med fjeld, lav plantevækst og evig sne. Så gik turen nedad mod beboede steder, hvor det ene hytteområde efter det andet dukkede op. Til sidst foretog man så øhop fra den ene ø til den anden ude ved Haugesund, afløst af tunneller uden fjorden og prægtige broer over, så deltagerne fik absolut et fantastisk indtryk af norsk ingeniørkunst på den tur.

Søndag formiddag kørte man langs kysten ned mod Kristianssand, hvor hurtigfærgen ventede, og først på aftenen var Karup-folkenen hjemme igen efter en storslået tur.

Foreningen var meget tilfreds med turens afvikling, og da turen forløb uden uheld, kunne man slå fast, at det var absolut en succes at lave en kort tur til en rimelig pris, så Sørens busrejser har virkelig fortjent ros både for planlægning, gennemførsel og dygtige rejseguider.

Foreningen Norden glæder sig over, at medlemstallet blev yderligere forøget, så nu smøger bestyrelsen ærmerne op og tager fat, for næste års rejsemål er Grønlands sydligste område i juni 2018. Derom mere på rejsemødet i oktober, skriver formand for foreningen Norden Karup, Jann Rasmussen i en pressemeddelelse.