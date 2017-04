Store ombygninger

Frederiks Der var 130 kunder som deltog og hyggede sig med smørrebrød, øl, vand, vin, kaffe og kage, og deltog i lodtrækningen om 10 flotte gavekurve. Alle deltagere fik også en pose med lidt godte i med hjem.

Der blev fortalt om året der gik i DagliBrugsen Frederiks og hvad der kommer til at ske i 2017.

Omsætningen blev på lidt over 33 millioner i 2016, og der var et underskud på 13.000 kroner, et tilfredstillende resultat, da budgettet blev lavet med et underskud på 400.000 kroner, på grund af afskrivninger på 700.000 kroner.

DagliBrugsens likviditet er steget med over 500.000 kroner, selv om der i 2016 blev bygget et skur til 100.000 kroner, og købt kølemøbler for 100.000 kroner, samt diverse små investeringer for 200.000 kroner.

Der er blevet sponsoreret over 130.000 kroner til lokalområdet i 2016, for eksempel fik FDF 20.000 kroner.

Forventningerne til 2017 er store. Det første mål er at få sat en ekstra kasse ind i butikken herefter skal Frost og Køl skiftes over til et CO2 anlæg, i stedet for freon, der bliver brugt nu.