Stor tilslutning til ekstra ordinær general forsamling

Omkring 100 af klubbens medlemmer var mødt op, for at høre om fremtiden for klubben. Klubbens formand Mikael Killerich gav en fyldestgørende redegørelse om forhandlingerne med den nye baneejer Henning Filbert - kontrakten var ikke helt forhandlet på plads, men begge parter var sikker på, at der snart var en færdig aftale, som begge parter kunne have glæde af, og hvor medlemmerne stadig kan spille Golf til et meget lille kontingent.

Derefter var der stor spørgelyst både til bestyrelsen og den nye baneejer. Der var både spørgsmål og gode råd til, hvordan klubben skulle drives fremover.

Mødet sluttede med, at de fremmødte gav fuld tilslutning til, at de også fremover ville møde op og give en hånd med, når der skulle laves forbedringer i klubben, så man også fremover kan bevare den fantastisk klubånd der har været ind til nu, og ligeledes gøre andre opmærksom på de fordele der er ved, at spille i en meget social klub.