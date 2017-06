Stor interesse for Sundhedscenter

KARUP Det var udvalgsformand Mette Nielsen der sammen med sundheds- og forebyggelseskonsulent Dennis Krogsdal Madsen skulle klippe det røde bånd, og dermed officielt indvi det nye center.

Længe under vejs

- Jeg er glad for at se så mange, der er kommet til indvielsen, for det er jeres center, fastslog Mette Nielsen efter hun havde klippe båndet, og fortalte om at det var Benny Ragner, der for omkring ti år siden første gang havde foreslået at man skulle lave lokale sundhedscentre.

- Det var ikke svært at sælge ideen til os politikere, men der har taget mange år før ideen er blevet til virkelighed, indrømmede Mette, der så store muligheder i det nye center.

- Her skal der være plads til at man kan få en snak om at tabe sig, eller at stoppe med at ryge, eller hvad man ellers har lyst til at få en snak om, når det gælder sundhed. Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at efterlyse nogle demens-venner. Den dårlige nyhed er at vi har et stigende antal demente, og vi vil gerne op på at få 5000 demens-venner. Den gode nyhed er, at vil allerede nu har 3800, der er registreret som demensven, fortalte Mette.

Marked

Efter den officielle åbning, var der arrangeret sundhedsmarked på Åbrinken. Her kunne man møde mange grene af de kommunale tilbud på sundhedsområdet, der skal arbejde sammen med de mange frivillige sundhedspiloter, der allerede i dag gør en stor indsats. Tirsdage Fremover vil der være åbent på det lokale sundhedscenter hver tirsdag fra klokken 9 til 15 dog først fra august, hvor Dennis Krogsdal Madsen tiltræder sin stilling.

Nu kunne man tro, at den nye 26-årige leder havde en uddannelse der relaterede til området, men han har er kandidat i virksomhedskommunikation, men på det personlige plan har erfaringer, som han kan bruge.