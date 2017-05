Stor interesse for cykelløb

CYKELLØB Lige fra Grønhøj til Skelhøje var der gjort noget ud af det for at fejre at GP Viborg cykelløbet, der er Danmarks største cykelløb med næsten 200 ryttere, 50 ledsagevogne og 25 motorcykler kommer igennem lørdag den 29. april.

I Grønhøj markerede man begivenheden ved kroen og Morten Korch Museet hvor en del mennesker havde samlet sig, og der var da også gjort noget ud af det, for der var sat køretøjer ud, som man kunne se dem i Morten Korch film.

Da turen kom til Frederiks vat byens 1,6 lange flagalle sat op, og mange havde samlet sig ved Dagli Brugsen, hvor en af rytterne skabte lidt ekstra spænding ved at punktere.

Også i Skelhøje vajede flagene, og mange folk havde samlet sig ved Købmandsgaarden, hvor Borgerforeningen havde sørget for at der var varme pølser og fadøl.

Det store felt var blevet splittet noget op, for er der to ting som cykelrytterne ikke var vilde med, så var det sidevind og grusveje, og de var blevet udsat for begge dele, under den lange tur.

I Skelhøje var der også lidt dramatik, for mens cykelrytterne skulle fortsætte ad Dollerupvej, så blev følgebilerne sendt op ad Lysgårdvej, og den adskillelse var der enkelte cykelryttere og følgebiler, der ikke helt opfattede.

Cykelløbet var Danmarks største cykelløb og en del af Europa Touren.

I Skelhøje havde den lokale cykelsmed Finn Jacobsen, lavet sit helt eget cykelløb med specielle cykler, som han selv havde konstrueret. En festlig opfølgning på det store cykelløb, der hurtigt susede gennem byen.