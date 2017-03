Stor fremgang til Venstre i Viborg Kommune

POLITIK I alle Venstres otte lokalforeninger i Viborg Kommune har der fra august 2016 til februar i år kørt en kampagne for at hverve nye medlemmer. Indsatsen har båret frugt, idet der er kommet hele 77 nye medlemmer af Venstre i Kommunen.

Der har været en særlig anledningen til at gøre en ekstra indsats for at få flere i kommunen til at bakke op om Venstre. Da Ulrik Wilbek blev valgt som Venstre borgmesterkandidat i april 2016, satte han nemlig som mål, at medlemstallet skulle øges fra 850 og til 1.000 medlemmer inden kommunalvalget i november 2017.

- Med Ulrik Wilbek i spidsen er der blevet en meget positiv stemning i partiet, siger formanden for Venstres Kommuneforening Anders Jensen. - Og det er tydeligt, at der er mange uden for Venstre, der har fulgt med i, hvad der sker under Ulriks ledelse og lægger mærker til de tiltag og udmeldinger, som Ulrik og byrådsgruppen kommer med. Det har givet en afsmittende virkning, så mange nye har meldt sig under fanerne for at være en del af et godt liberalt fællesskab, som de forventer får succes ved kommunalvalget, fortsætter Anders Jensen.

Der har været indlagt ekstra spurter undervejs i kampen for at få nye medlemmer i partiet. Der har været en konkurrence imellem de 8 lokalforeninger om, hvem der kunne tegne flest nye medlemmer. Formand for Medlems- og Udviklingsudvalget Christian Børsting fortæller om skarp konkurrence mellem lokalforeningerne i Tjele, Viborg By og Østfjends med henholdsvis 22, 21 og 19 nye medlemmer. Selvom det var Tjele, der havde tegnet flest nye medlemmer var det dog Østfjends, der løb med sejren, fordi vinderen var den lokalforening, der fik den største procentvise fremgang. Østfjends nåede en stigning på 23%, mens stigningen i Tjele var på 13%.

- De mange nye medlemmer viser, at der findes mange mennesker, som interesserer sig for, hvad politikerne gør for vores kommune og lokalområder. Nu om stunder er der dog ikke mange, der melder sig ind i et parti af sig selv, så det kræver en stor indsats at få involveret folk i det politiske arbejde, selv om de rent faktisk går op i, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Til slut fortæller Christian Børsting i en pressemeddelelse, at det fortsat er målet at komme fra ca. 900 medlemmer nu og op på 1.000 medlemmer før Kommunalvalget. Han opfordrer derfor, alle interesserede til at finde den lokale forening på www.Viborg.Venstre.dk og få sig meldt ind, for det er nu der er maksimal chance for at få indflydelse på, hvad Venstre skal arbejde for i de næste 4 år.