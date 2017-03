Stor fremgang for Mountainbikes

SPORT - Vi har cirka 750 medlemmer og her af er flertallet børn og unge, som vi stort set bruger alle vores sponsorpenge på, fortæller formanden Ernst Nørgaard fra Hale Ege - Ravnstrup KFUM Idrætsforening, og han forklarer videre:

- Det kan være til rekvisitter, som vore otte afdelinger får tilskud til efter behov. Vi afholder også Idræt på tværs hver torsdag med ca. 100 deltagere fra 0-7 år, samt familiedag lørdag eftermiddag, hvor mange forældre deltager sammen med deres børn, og disse arrangementer koster jo også lidt, ligesom vi støtter afslutninger i de forskellige idrætsgrene for børn og unge. Og så har vi i løbet af kun 3 år fået en mountainbike afdeling op at køre, i bogstaveligste forstand, og her kører voksne hver torsdag og søndag fra skolegården på Hald Ege skole, mens der er træning for børn og unge om onsdagen, og de kører fra Sportspladsen ved Hald Skole, og her kan alle være med uanset alder og køn.

Det kan godt betale sig at tanke hos OK. Nu har Hald Ege Ravnstrup KFUM modtaget næsten 14.000 kr.

Pengene har OKs kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK, der udbetaler pengene.

Tank 1 liter og støt din klub 3 gange

OK arbejder løbende på at udvikle sit sponsorkoncept. Som noget nyt får klubben nu 6 øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist også køber el hos OK. Og yderligere 6 øre pr. liter, hvis bilisten også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte sin lokale forening/klub med i alt 18 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

Lokale aktiviteter er OK

OK er med på banner og gulv, når landsholdene kæmper for guld til Danmark. Men udover eliten har OK også gennem en lang årrække støttet lokalsporten. - OK tankstationerne spiller en rolle i lokalsamfundet, derfor er naturligt for os at støtte lokalsporten. Lige nu har mere end 1.300 foreninger over hele landet en sponsoraftale med OK. Sponsorkronerne bliver omsat til mange gode oplevelser i klubber og foreninger, og hjælper med til at børn og unge har mulighed for at dyrke idræt, der hvor de bor, siger Salgsdirektør hos OK Anders Knudsen. Pressemeddelelsen er skrevet af freelancejournalist hos OK, Per Dyrholm.