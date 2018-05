Stitunnel under Aarestrupvej vedtaget

Vejudvalget for Fasanvænget, som er beliggende nord for Aarestrupvej, har i flere omgange rykket kommunen for at få en stitunnel under Aarestrupvej etableret som anført i lokalplanen.

Vi vil gerne sætte fokus på landsbyerne og de mindre byer, fortalte formanden for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, og derfor har vi besluttet, at få stitunnellen etableret nu.

Viborg Kommune har tre grunde til salg ved Fasanvænget. Området er ved at blive udbygget med tæt/lav boliger, så der i alt er opført 32 boliger. Den øvrige del af lokalplanen, som ikke er byggemodnet, har en rummelighed på ca. 40-45 boliger. Johannes Vestergaard håber, at udsigten til en stitunnel vil sætte skub i salget af parcelhusgrunde: Det vil gøre boligområdet mere attraktivt at bosætte sig i, når der er en tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner.

Stitunnellen, som etableres i Alhedestiens trace, vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

Aarestrupvej har på det pågældende sted et kurvet forløb mod øst, hvilket gør at oversigtsforholdene er forringet for dem, som skal krydse vejen fra nord mod syd. Trafikmængden på Aarestrupvej er desuden blevet forøget efter at venstresvingning på Aarestrupvej ad Gl. Banevej ikke er muligt.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en stålrørstunnel med en 3,0 m bred sti under Aarestrupvej. Anlægsudgiften for en stålrørstunnel er overslagsmæssig beregnet til 2.000.000 kr. Beløbet finansieres af et afsat rådighedsbeløb til byggemodning af erhvervsgrunde. Der er ikke i øjeblikket aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.