Stitunnel på vej

Stitunnellen etableres for at skabes en mere tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet ved Fasanvænget og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnellen vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 41 med omlægning af diverse forsyningsledninger, som er i konflikt med tunnelens placering. Herefter vil der blive udgravet til tunnelrøret som planlægges etableret i uge 44 og 45. Anlægsarbejdet forventes færdigudført primo december 2018.

Aarestrupvej spærres i to til tre uger

I forbindelse med nedgravning af tunnelrøret vil Aarestrupvej være spærret, og der vil blive etableret midlertidig omkørsel ad Gl. Banevej i to til tre uger. Alhedestien vil også være spærret i hele anlægsperioden og her etableres der omkørsel via Fasanvænget og Urfuglevænget.