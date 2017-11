Stemmeprocent og valgdeltagelse

Klokken 18 var stemmeprocenten tæt på 60 procent. Det svarer nogenlunde til niveauet for fire år siden.

I både Frederiks og Karup har mere end 60 procent afgivet sin stemme på nuværende tidspunkt.

Ugeavisen Karup vil være til stede på Viborg Rådhus og sørge for at give den lokale vinkel på historierne. Hvem er ude og hvem er inde? Hvor mange af de 7 lokale kandidater fra den gamle Karup Kommune kommer ind? Og hvem løber med borgmesterkæden? Det bliver spændende at se.