Stem lokalt til ældrerådsvalg

Der afholdes Ældrerådsvalg i perioden 01.november 2017 - 21.november 2017

Jeg vil gerne anbefale at I stemmer på en fra lokalområdet: Martin Haller Ditlevsen

Han bor i Karup og er aktiv som bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen Fjends-Karup, Viborg Kommune, og tænker: Værdighed i ældreplejen er af central betydning. Det således vigtigt at Viborg Kommunes værdighedspolitik virker i hverdagen. Og vil som medlem af Ældrerådet holde kommunalbestyrelsen fast på at værdighedspolitikken skal virke i hverdagen for den enkelte plejehjemsbeboer og hjemmehjælpsmodtager samt at selvhjulpne ældres behov tilgodeses bedst muligt.

Stem lokalt.