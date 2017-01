Statsministerens nytårstale

LÆSERBREV Jeg synes, at vores Statsminister Lars Løkke Rasmussen er aldeles glimrende til at holde en tale - og naturligvis også en Nytårstale. Derfor vil jeg give ham karakteren for fremførelsen af talen: Fin! At jeg ikke brød mig om indholdet, ja, det er en helt anden sag. Statsministeren ønsker bl.a mere til dem som i forvejen har mest, og mindre til studerende på SU, og ikke mindst ønskes der en højere pensionsalder. Til indholdet i Statsministerens tale må jeg sige: Nej tak.

Vi skal alle være vindere, udtalte Statsministeren, og det lød da godt! MEN det er jo fri fantasi, og uden hold i virkeligheden, for der er jo ikke vindermedaljer nok! Slet ikke i en tid, hvor velfærden er presset, og hvor vi ved, at udsigterne er ret mørke, i særdeleshed efter, at Statsministeren selv har været håndværker bag den nye VLAK-regering. Med den nye Regering, så venter der endnu større besparelser på børn, unge og ældre, samtidig med de, som har mest, skal have mere - end det V- Regeringen oprindeligt havde lagt an til.

Rent faktuelt: Uligheden i Danmark er/og vil blive stigende, og det synes jeg er en trist udvikling. Derudover kommer Regeringens prioriteter - gennem besparelser på vores fælles velfærd - til at kunne mærkes på velfærdsområderne i både Kommuner og Regioner- eksempelvis kan nævnes disse områder:

- Dagtilbud.

- Folkeskolen.

- Hvordan syge mennesker behandles i systemet i forbindelse med diverse afklaringer.

- Omsorg og pleje til vores ældre.

- Mindre SU til unge.

- Fortsat pres på sundhedsvæsenet - set i forhold til både behandling og de ansattes arbejdsmiljø.

Ja, der kunne nævnes endnu flere områder, og der er nok at tage fat på! Jeg er klar til at arbejde for, at vi opretholder et velfærdssamfund der er til for alle - med fokus på både lige adgang og værdighed!