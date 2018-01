Start året med FIT DEAL

Så startede 2018 og derved også en ny sæson af FIT DEAL. På www.fitdeal.dk tilbydes der et bredt sortiment af idrætsgrene, herunder blandt andet aqua fun & run, step, sportsskydning, crossdance, basketball, tai chi og ridning.

Om du allerede er fysisk aktiv eller ej, så stræber vi fra FIT DEAL efter at få flere til at dyrke idræt i idrætsforeningerne. FIT DEAL giver dig muligheden for at få prøvet mange forskellige slags idrætsgrene af, og hvem ved, måske bliver du så grebet af en aktivitet, at du ender med at tilmelde dig i en af kommunens foreninger.

Aktiviteterne købes fra gang til gang efter paynplay princippet, så der er ingen binding ved deltagelse i FIT DEAL. Klik ind på www.fitdeal.dk, se det brede udvalg af idrætsgrene og tilmeld dig et hold lige når det passer dig.

FIT DEAL idræt on demand.