COMEDY Onsdag den 8. marts, om aftenen, gæster den britiske komiker Conrad Molden Karup Bio med sit comedy show Danglish A Hyggelicious Comedy.

- Det er noget helt nyt med Standup i Karup Bio, så nu tester vi lige, om der er publikum til sådan noget i Karup, fortæller Frank Johansen til Ugeavisen.

Det hele foregår på engelsk. Molden ser på dansk kultur og liv gennem engelske øjne. Sjove, tankevækkende og vittige observationer med et twist. Molden kan lide at se på de små skiver af livet, der giver os en griner - at spise god mad, drikke Gammel Dansk til morgenmad og betale 50 procent i skat. Tosproget, lækre og kloge, det er et hårdt liv danskerne har.

Conrad Molden har boet i Aarhus siden 2012 og udført komedier i over 3,5 år i Danmark. Han har arbejdet sammen med blandt andet Frank Hvam, Tobias Dybvad, Ruben Søltoft og Thomas Warberg.

- Der kommer også en opvarmer til Conrad Molden, en, vi endnu ikke kender navnet på, udtaler Frank.

Tilmelding foregår på www.karup-bio.dk. Gavekort og fribilletter kan ikke anvendes denne aften. Billetterne sælges til en lav pris.