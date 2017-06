POLITI Lørdag nat kl. 02.30 fik politiet et opkald fra en voksen, der var tilsynsførende ved en ungefest i Jethallen i Karup. Anmelderen oplyste, at der havde været et større slagsmål, som var ovre, men man ønskede politiet til stede, mens festen blev lukket ned, da der var en træls stemning.

Politiet kørte derfor til stedet. Ingen ønskede på daværende tidspunkt at anmelde noget til politiet.

Det oplyser Politiet.