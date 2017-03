POLITI Natten til fredag standsede politiet rent rutinemæssigt en 30-årig mand fra Skive, da han kort efter midnat kom kørende i sin personbil på Herningvej ved Kølvrå. Her viste det sig imidlertid, at manden kørte bil med en promille på over 1. Han blev derfor taget med på stationen til en blodprøve. Det oplyser politiet.