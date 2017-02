Sponsoraften i AIF

AIF Forrige fredag afholdt AIF som vanligt deres årlige sponsoraften. Denne gang i de nye flotte lokaler hos Mac Y på Søndergade i Frederiks, hvor der ikke var sparret på noget. Claus og Lene fra Kongenshus Kro & Hotel stod for en overdådig buffet, der fik mange roser af deltagerne. Formanden for idrætsforeningen - Pia Arendt - fortalte om de mange nyheder fra AIF, skolesamarbejdet, nye ideer og visioner for AIF. Der blev derudover også gjort reklame for den store generalforsamling den 24. marts. Efterfølgende blev der selvfølgelig også smagt på de mange gode kvalitetsprodukter fra Mac Y.

- Til denne årlige tilbagevendende begivenhed ligger vi os virkelig i selen for at give vores mange sponsorer en god aften. De har en rigtig stor andel i, at vi har en velfungerende idrætsforening. De giver jo os muligheden for at investere i nyt materiale, rekvisitter og giver os en økonomisk ballast, der gør, at vi hele tiden udvikler os med nye tiltag som fx. skolesamarbejdet, hvor vi virkelig er førende i Viborg kommune. Derudover skal pengene ud og arbejde i foreningen, blandt andet med, at vi stadig kan sende vores mange trænere på uddannelse og flere kurser etc., udtaler formanden for Sponsorudvalget Jonas Steiniche i en pressemeddelelse.