Spisegrupper i Frederiks kom godt i gang

FÆLLESSPISNING Centerrådet ved Frederiks Dagcenter har gjort meget ud af at gøre det nye tiltag kendt blandt de ældre i området. Der er lavet en brochure med alle oplysninger, som er blevet fordelt vidt og bredt, og der har været omtale i dagbladene. Det har da også resulteret i en god start, hvor der til den første spisning torsdag den 9. februar var tilmeldt 14 spisende plus de 2 frivillige, som tilbereder maden og spiser gratis med.

Den gode start har betydet, at Centerrådet har besluttet sig for, at det skal være en tilbagevendende begivenhed, så de frivillige spisninger er nu fastlagt til hver torsdag i lige uger. Man vil sørge for, at der i god tid bliver ophængt tilmeldingslister til de kommende spisninger på Dagcentret, så man kan melde sig til der, eller man kan ringe til personalet på Dagcentret og tilmelde sig. Madservice Viborg skal have besked i god tid, så man skal være opmærksom på, at man skal skrive sig på listen senest om mandagen 2 uger før spisedagen.

Arne Christensen, som er formand for Centerrådet, skriver i en pressemeddelelse, at man håber, at omsorgspersonalet samt naturligvis familie og bekendte vil udbrede kendskabet til arrangementet til ældre, som måske er ensomme eller som man ved ikke får nok at spise til daglig, og opfordre netop dem til at melde sig til spisegruppen.

Skulle der være nogen, der på skift vil give en hånd med som frivillig hjælper, skal man endelig ikke holde sig tilbage men give besked til et medlem af Centerrådet.