POLITI Fredag aften lidt efter klokken 19.00 skete der et færdselsuheld på Østergade i Karup.

Uheldet skete da en 59-årig mandlig knallertfører fra Karup kom kørende ad Østergade. Her overså han imidlertid en parkeret bil og kørte ind i den. Manden slap fra uheldet med mindre knubs men til gengæld målte politiet hans promille til at være over 2,0.