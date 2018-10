Spil dansk er sang og sjov

Daginstitutionen Solstrålen tyvstartede i torsdags Spil-Dansk-Ugen, som ligger i uge 44. Børnehaveleder Ann Dupont havde sagt ja tak til Viborg Kommunes tilbud om hjælp til at sætte fokus på musikken med de små. Hele formiddagen havde børnene derfor besøg af Ida Bjørg Lesin fra Sangens Hus i Herning.

Veloplagte børn

Sangdagen foregik i aldersopdelte grupper i Solstrålens multisal. Det var tydeligt, at børnene var vant til at sidde sammen og synge. Den største udfordring var navnerunden. Her lod Ida Bjørg Lesin sin bamse spørge, hvad de hed hver især. Så snart det handlede om sang, var alle med. Hjulene på bussen kendte alle. Hvem, synes I, skal komme ind i bussen, spurgte Ida. En giraf, blev der svaret. Hvad siger giraffen? Av mit hoved! At finde en bevægelse til den sætning, kunne alle børnene. At synge og bevæge sig samtidig - det blev alle grebet af. Ida tog fat i den gode, gamle danske børnesangskat og gav den i samspil med børnene et twist af noget nyt, sjovt og overraskende.

Spil dansk

Viborg Kommune er en af de 30 kommuner, der har bestilt den store pakke fra Spil Dansk Foreningen, hvis formål blandt andet er at udbrede, udvikle og fastholde offentlig fokus på musikkens værdi og vigtigheden af en dynamisk musikkultur.

Det betyder, at der foruden besøg på institutioner i hele kommunen vil være offentlige koncerter med dansk musik overalt i Kommunen.