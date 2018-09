Specialoperationsstyrker indtager Nord- og Midtjylland

Øvelsen er med til at sikre, at vi konstant bevarer og udvikler vores kompetencer

indenfor specialoperationer, og den styrker vores evne til at samarbejde med relevante partnere, siger generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperationskommandoen.

For at træningen skal være så realistisk som mulig, vil øvelsen foregå på alle

tider af døgnet og hovedsageligt på civile og militære områder i Nord- og Midtjylland.

Der vil også foregå flyvninger omkring Rømø i Sønderjylland. Det er vigtigt, at soldaterne får mulighed for at træne et helt set-up, både med

planlægning og gennemførelse af missioner, så de vedligeholder deres kompetencer

og dermed er klar, når de bliver sendt på skarpe missioner, siger Peter Boysen.

Om Night Hawk 2018

Øvelsens scenarie koncentrerer sig om det, der i fagsprog kaldes hybride trusler og hybrid krigsførelse. Udtrykket hybrid dækker over, at fjenden ikke kun kan angribe med soldater og konventionelle våben, men også med eksempelvis cyberangreb - vira mod offentlige institutioner og kraftværker og ved at skabe forvirring og modstand i befolkningen mod fake news.