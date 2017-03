Spændende tiltag hos BeneFiT

FYSIOTERAPI Det er nu 2. gang BeneFiT Karup har kørt livsstilshold. Som navnet lyder, handler det om deltagernes livsstil, herunder kostvaner, træningsvaner og vægttab.

- Det er Matilde Qvist, der har stået for livsstilsholdet begge gange. Matilde har været hos BeneFiT Karup i cirka 1 år og skiller sig lidt ud ved ikke at være fysioterapeut Matilde er uddannet psykomotorisk terapeut, Personlig Træner, kostvejleder samt fitnessinstruktør, så hun byder ind med nye måder at gøre ting på, derfor kan vi tilbyde nye tilbud til vores kunder, fortæller indehaver Rikke Østergaard. Det er superfedt at have Matilde med i dagligdagen, og så er hun en rigtig dejlig pige, der vil sine kunder det bedste, og det er guld værd, fortsætter Rikke.

Inspiration til madplan

Et af de tiltag Matilde benytter er, at hjælpe deltagerne på holdet med at få overblik over måltiderne, fx madplaner og opskrifter til aftensmaden.

- Det hjælper, og gør det lettere for deltagerne, at der kommer en mail med anvisninger til et måltid, siger Rikke.

Træning i fællesskab

- Et af de parametre vi har forsøgt at have fokus på er fællesskabet i træning. Det bliver bare nemmere at komme af sted, når man ved, der er nogen, der venter på n. Samtidig er der en god stemning på holdet, vi mødes og hjælper hinanden, vi kan bl.a. motivere hinanden, når vi har overskud, der ofte nogen andre, der har overskud, hvis en deltager har brug for lidt hjælp til at holde fokus, fortæller Matilde.

Deltagerne mødes hver tirsdag og træner sammen en time, hvor Matilde sætter øvelserne i gang. Det kan være en blanding af konditionstræning og styrketræning på forskellige måder.

- Vi forsøger at giver deltagerne et indblik i, hvad man kan med forskellig træning, og forhåbentlig bliver deltagerne inspireret til at fortsætte, når de engang holder med at træne hos os, slutter Matilde.

Der starter i øvrigt nyt hold senere på måneden se herom i annonce.

Andre nyheder

Jonas har haft et par forløb af træning til personer med slidgigt i specielt knæ og hofter. Jonas var i 2016 på GLA:D kursus og laver nu forløb, der indeholder ny viden/undervisning af deltagerne, så de får bedre forudsætninger i dagligdagen. Ligeledes indeholder forløbet træning efter specielle anvisninger.

- Indtil nu har der været omkring 15 personer igennem forløbet hos BeneFiT Karup, og de fleste har oplevet at det hjælper, dels på smerter i leddene, men også på at det daglige funktionsniveau bliver bedre, fortæller Jonas.

Helt nyt tiltag

I april laves udendørstræning i omgivelserne omkring Karup. Tilbuddet henvender sig til dem, der gerne vil være ude i naturen, og nu kan de så hente inspiration til træningen ved at deltage på det nye hold sammen med Jonas. For yderligere information kan BeneFiT Karup kontaktes.