Sommerlevendegørelse i nye klæder.

LEVENDEGØRELSE Hjerl Hedes gamle huse og værksteder befolkes vanen tro af en masse frivillige, der iført historiske dragter viser, hvordan livet blev levet på landet i gamle dage.

Damptoget ruller, bageriet slår stort brød op, og i købmandsbutikken langes der gammeldags bolsjer, ost og kramvarer over disken. Hos købmanden er alt dog ikke helt ved det gamle; her er museet ved at lægge sidste hånd på en istandsættelse og ny-indretning, der betyder, at man som gæst kommer til at træde ind i en verden anno 1933, når butikken atter slår dørene op. Det betyder et farvel til købmandsdamernes fine sorte kjoler og hvide forklæder - der er alt for gammeldags! og goddag til museet hul på sæsonen ved at lade Harald Blåtand døbe. Det er Fyrkatspillet, der den 1. juli viser, hvordan den barske vikingekonge blev til en from kristen.

For store og små

I de godt 6 uger levendegørelsen løber, er der noget for både store og små: udstillingerne i de gamle huse giver et indblik i, hvordan blandt andet Luthers katekismus, trolddomsskriftet Cyprianus og mannakorn indgik i landbefolkningens trosliv, mens træskovæddeløb, historisk legestue, håndtering af dobbeltsav og bagning af fletbrød er nogle af sommerens tilbud til dem med appetit på aktiv læring.

Kort sagt, her er aktiviteter for hele familien hele sommeren.

Der er sommerlevendegørelse hver eftermiddag fra den 1. juli