Sommerlæsning og lækre is

LÆSEHEST Viborg Bibliotekerne har i skoleferien et godt tilbud til alle børn i Viborg Kommune. Læs fem bøger og få en lækker is. Et tilbud kaldet Sommerbogen, som sidste år blev benyttet af over 800 børn.

Ordningen går i al enkelhed ud på, at børnene henter den gule sommerbogsfolder på biblioteket og låner fe, bøger, som svarer til deres læseniveau. Bøgerne læses derhjemme, og når bøgerne er læst, skal de have fra en til seks stjerner alt efter, hvor gode de er. Stjernerne suppleres med en kort anmeldelse/vurdering, som skrives i folderen. Folderen afleveres på biblioteket, og børnene får en iskupon til en stor is hos Frøken Frost i Viborg eller Torvegrillen i Bjerringbro.

Sommerbogen med tilhørende is er den gulerod, som får mange børn og unge på bibliotekerne i ferien. Og på den måde får de både lidt læsetræning i den ekstra lange ferie og forhåbentlig en masse gode læseoplevelser. De tidligere år er der i hvert fald blevet uddelt rigtig mange stjerner, fortæller Erik Kierkegaard fra Børnebiblioteket i Viborg.

Man kan hente sommerlæsning på alle kommunens biblioteker i hele sommerferien, men der kan kun hentes iskuponer, når der er personale. Det vil sige i Skals og Houlkær efter 1. august , i Ørum, Møldrup, Rødkærsbro og Frederiks, når skoleferien er slut. På Hovedbiblioteket i Viborg samt på lokalbibliotekerne i Bjerringbro, Karup og Stoholm er der personale i den normale betjente åbningstid hele ferien.

I stedet for at låne bøgerne med hjem må børnene også gerne læse dem på nettet. Bibliotekernes nettilbud Ereolen har fået en speciel børneudgave www.eReolenGo.dk, som er en ny og inspirerende indgang til en masse læsning.