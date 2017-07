Sommerfest i Solstrålen

SOMMERFEST Vi har lært, at den danske sommer kan være lunefuld, men da børnehaven Solstrålen i Karup havde sommerfest, så levede vejret helt op til børnehavens navn.

Der var masser af solstråler. Både dem der kom fra oven, og de mange børn og voksne der løb rundt og hyggede sig.

- Vi har fået 3000 kroner af Aktiv Karup til at holde denne fest for, og for det beløb kan vi også købe underholdning. Det er vi rigtigt glade for, siger Trine Bennik Schmidt, der er en ud af seks medlemmer af forældrerådet.

Sammen med dette års sommerfest, havde man inviteret til bagagerumssalg, og den invitation var der flere, der havde efterkommet.

- Vi er glade for at kunne arrangere sådan en dag, hvor forældre og børn har mulighed for at være sammen på en anden måde, end de er til daglig, for det er vigtigt at møde hinanden, og på den måde komme til at kende hinanden, siger Anne Holmgaard Henriksen, der også sidder i forældrerådet.

Begge er de dog enig om, at det måske kan være lidt uheldigt, at det falder sammen med det store Karup Å Marked, men de er også enige om at det kan være ganske vanskeligt, at finde en dag, hvor der ikke sker andet.