Sommerferielejr i uge 30

I Røde Kors Karup er man rigtig glad og stolt over, at det igen i år er lykkedes foreningen at give 15 børn i alderen 7 13 år og 1 ung 14 18 år en alletiders sommerlejroplevelse i uge 30.

18 midlerne i Viborg kommune har været den helt store kilde til, at Røde Kors Karup har kunnet finde godt 40.000 kr til projektet.

Ferielejrenes kerneopgave er at give de deltagende børn og unge en ferieuge fyldt med gode oplevelser, som de ellers ikke ville have fået. Det kan af være af økonomiske, sociale, familiære, psykiske, fysiske eller andre årsager.

I løbet af sådan en ferieuge bliver de unge set, hørt, heppet på og holdt i hånden. Her får de skulderklap, vilde oplevelser og nye venner i overflod og dt giver minder for livet for alle, der deltager.

I år er der 11 børn fra Karup skole, 4 børn fra Frederiks skole samt 1 på ungdomsuddannelse, der deltager.

Røde Kors Karup sender en stor tak til SFO leder Lone Hasle Jnichen, Frederiks skole, og skoleleder Dorthe Stilling, Karup skole, der igen i år har gjort et fantastisk arbejde i samarbejde med forældre med at vurdere, hvilke børn der er i målgruppen samt at indstille børnene til lejren.

Røde Kors Karup prioriterer sommerlejren meget højt, både fordi man fra skolelederne ved, at børnene er fantastisk glade for oplevelsen, men også fordi man med de midler, man har, finder det meget vigtigt, at Røde Kors arbejder lokalt og ikke kun nationalt og globalt.

I år skulle Bølgelejren, som er for børn fra Morsø, Thisted, Viborg, Lemvig, Skive, Struer, foregå på Kongenshus Efterskole, men på grund af konkursen, blev det flyttet til Gudenådalens Efterskole i Ulstrup

Det er fantastiske Ungdommens Røde Kors, der står for at arrangere de 22 sommerlejre i Danmark. Lejrenes størrelse varierer. Fælles for lejrene er, at der foruden børnene er en gruppe frivillige hjælpere, et frivilligt køkkenhold og en frivillig lejrledelse.