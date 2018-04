Sommerferie sponsoreret af Lions Karup

Det ligger Lions Karup meget på sinde at gøre noget aktivt og yde en hjælpende hånd for mennesker i lokalområdet. Derfor har de i år valgt at prøve en ny aktivitet til glæde for børnefamilier, som af økonomiske årsager ikke ser sig i stand til at komme af sted på ferie.

Lions Karup kan tilbyde en uges hytteophold (uge 27 eller 28 ) i skolernes sommerferie på Hessellund Søcamping.

Det eneste krav til dig og din familie er, at I skal være bosiddende i Gl. Karup Kommune (Området omkring Frederiks, Skelhøje, Grønhøj, Havredal, Karup og Kølvrå), og I skal have børn i skolealderen eller yngre, fortæller Tom B. Petersen, Lions Karup.

Man kan komme i betragtning til en af ugerne ved at skrive lidt om sig selv og sin familie til: medlem.23097@lions.dk eller til Lions Karup, Aarestrupvej 154, 7470 Karup.

Lions Karup skal have ansøgningen senest 15. april, så skriv straks.

Ansøgningen vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt, men vi forbeholder os ret til frit at vælge to familier mellem indkomne ansøgninger, og de valgte ansøgere får direkte besked i starten af maj, slutter Tom.