Solouheld på Høgildvej

Grønhøj Klokken 6.40 torsdag morgen mistede en 20-årig lokal kvinde herredømmet over sin bil på Høgildvej. Hun kom ud i den bløde rabat, og kørte ind i et træ, da hun ville rette bilen op. Kvinden blev sendt på skadestuen med ambulance. Her opdagede de et brud på rygsøjlen og et hul i lungen.

26. Januar 2018, 12:55