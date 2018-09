Han overså en påhængsvogn, som der stod en personbil på, og kørte ind i påhængsvognen. Herfra fortsatte han over i en skraldespand og en stensætning for til sidst at ramme en lygtepæl. Der var ikke andre personer involveret. Manden fik sig en alvorlig forskrækkedelse men slap i følge Midt- og Vestjyllands Politi fra ulykken uden alvorlige knubs.