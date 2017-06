Solkampagne i Børnehaven Solstrålen

Solråd Onsdag den 31. maj fik cirka 25 før-skole-børn, Solsikkerne, fra Børnehaven Solstrålen besøg af to sygeplejestuderende fra VIA, Nanna Georgi og Stine Simoni, som lærte børnene om solbeskyttelse gennem leg. Der blev talt om gode solvaner og trylleperler, der skifter farve, når der er UV-stråling i luften. Børnene fik også lov at lave deres egne armbånd at trylleperler, så de nemmere kan huske solrådene, når perlerne skifter farver. Der blev også leget skyggeleg og Solstrålen fik udleveret materiale omkring solbeskyttelse.

Forebyggelses-kampagne

De små elsker at slå sig løs udenfor, især om sommeren. Det gør dem ekstra udsatte for solens uv-stråling en stråling, der regnes for at være direkte årsag til op mod 90% af alle tilfælde af kræft i huden. Heldigvis er kræft i huden let at forebygge ved hjælp af solbeskyttelse og fornuftig soladfærd.

- Det er særlig vigtigt, at vi lærer børn om solbeskyttelse og sunde solvaner fra de er helt små. Jo tidligere man udsættes for megen uv-stråling og skoldninger, desto større er risikoen nemlig for at udvikle kræft i huden senere i livet, fortæller Peter Dalum, der er projekchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

- Med kampagnen ønsker vi i år at sætte fokus på solbeskyttelse og solpolitikkerne i børnehaverne i Viborg kommune. Vigtigt er det, at oplyse om solkampagnen herunder solrådene, så vi alle forældre som fagprofessionelle øger opmærksomheden på området og hjælper hinanden med beskytte vores børn og hinanden bedst muligt i solen. Betydeligt er det, at børnene få gode sol-vaner fra barnsben, udtaler Merethe Jelsbak Raundahl, sundheds- og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune.

De 3 solråd

- Skygge mellem 12 og 15

- Solhat/tøj

- Solcreme

Solkampagnen

TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, VIA og Sundhed og forebyggelse i Viborg kommune står bag Solkampagnen Skru ned for solen mellem 12 & 15. Formålet er at hjælpe danskerne til at passe bedre på i solen og gå mindre i solarium for at reducere risikoen for at få kræft i huden. Læs mere om Solkampagnen på ww.skrunedforsolen.dk