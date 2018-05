Solen lukker i Østergade

Irene og Erik Søjborg omrokerer på Østergade i Karup. Det betyder, at solcentret har sidste åbningsdag den 3. juni. "Jeg kan godt bruge den tid, jeg bruger på at holde solcentret pænt til noget bedre, " siger Irene, der foruden solcentret også driver Karups store skobutik Skoen. Her er der rigeligt at se til. Det går godt med at sælge sko og herretøj - samt lidt lædervarer i Karup. Kunderne kommer også langvejs fra.

Irene har langt over fuld arbejdstid, når hun passer sko- og tøjbutikken. Skoen startede i øvrigt ud på Østergade, hvor solariet er nu, men her var ikke rigtig kvadratmeter nok. At lukke solcentret er min måde at trappe ned på, siger Irene og tilføjer, at hun og Erik for første gang i mange år har planer om at holde to ugers sommerferie. - Dog ikke i streg.

Solcentret bliver til advokatkontor

Når solcentret er lukket ned, går Erik i gang med at renovere lokalerne. Det er planen, at han vil flytte sit kontor derover og være klar med det til august. Han fortæller, at han desuden til august vil være uden sekretær; IT og digitalisering har med tiden ændret mange arbejdsgange.

Når Erik er i retten, vil det derfor være Irene, der fremover vil tage telefonen.