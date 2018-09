Soldaterhjem med hovedvægten på hjem

I starten af 1880erne blev tusindvis af 18-19-årige unge mænd udkommanderet til København, hvor de skulle være værnepligtige. Det var ensomt, og mange af de unge mænd kom til at leve en kummerlig tilværelse i den fremmede by. De manglede et hjem, hvor de kunne føle sig trygge. Udfra et folkekirkeligt ståsted stiftede KFUM derfor det soldaterhjem, der skulle blive det første i en lang række af soldaterhjem.

Da der var flest soldaterhjem, var der 54. I dag er der 14 i Danmark og to i de to lande, hvor Danmark lige nu har soldater udstationeret - nemlig i Estland og Irak.

Økonomi

KFUMs soldatermission er en selvejende fond, og de penge, der handles for bliver i organisationen. Organisationen får midler fra forsvarsstyrelsen og fra tipsmidlerne. Soldaterhjemmet i Kølvrå får cirka halvdelen i støtte, Resten skal de selv tjene.

Fra efterskole til soldaterhjem

Allan Schrøder og hans kone Anne blev ansat som ledere i huset tilbage i 2012. På det tidspunkt kom de fra efterskole verdenen. Det gjorde, at vi havde nemt ved at sætte os ind i kulturen, fortæller Allan. Eneste krav til de nye ledere var i øvrigt, at de skulle være medlem af folkekirken.

Aftensang og soldatens bøn

På soldaterhjemmet er der hver aften klokken 19 aftensang. Det passer både Anne og Allan godt. De har altid spillet og sunget meget. Klokken 19 tænder de et par lys, læser soldatens bøn og kommer med nogle reflektioner over sangen. Nogle gange, er der fem, der deltager. Andre gange 50, fortæller Allan. Det ved man aldrig.

Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at soldaterhjemmet er åbent for alle uanset religion.

Home 2.0

Soldaterhjemmet er fristedet for soldaterne. Der er altid kaffe på kanden, der er playstation, to fjernsyn, 1000 brætspil, pool og bordfodbold. Det er her, man kommer og slapper af og hygger sig sammen. For nylig kaldte en værnepligtig os HOME 2.0 altså et opdateret hjem, smiler Allan. Og det er netop sådan det skal være. Vi er reserveforældrene, der hjælper de unge mennesker og snakker med dem om det, de nu har brug for at snakke om.

Mad fra hele jordkloden

Foruden de gratis hyggelige tilbud kan man købe dagens ret, forskellige fastfood retter og hjemmebagt kage. Jeg havde altid drømt om at få lov at arbejde i et køkken, så her bliver eksperimenteret med maden, forklarer Allan. Det kan de unge godt lide. Det vigtige er dog altid at sige Velkommen før man siger Hvad skulle det være? fastslår han.

Masser af arbejde og tilfredse gæster

Selvom lederparret kun har helt fri om lørdag, og at det på den måde kan være et noget slidsomt job, slutter Allan samtalen med at udtrykke stor taknemmelighed for at have et job, hvor man kun møder tilfredshed og positivitet.