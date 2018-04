Socialdemokratiet står på lejernes side

Der er stor uro og uenighed om finansieringen af regeringens ghettoplan.

At Landsbyggefondens midler kan gå til at renovere nogle af de udsatte boligområder, er der ikke noget nyt i.

Men noget andet er, at det også er landets lejere, der alene skal betale for de andre initiativer i regeringens ghettoudspil også dem, der ikke handler om renovering. F.eks. om flere børn skal i daginstitutioner eller ej. Det er ikke rimeligt.

Regeringen foreslår også, at den statslige støtte til bygning af almene boliger skal fjernes, og det betyder, at lejerne kommer til at betale gennem Landsbyggefonden. Når der er et hul at dække, vil huslejen stige, der vil blive bygget færre almene boliger, og der vil blive renoveret mindre. Det er ikke holdbart.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, går i skole sammen, møder hinanden på kryds og tværs i samfundet, og at der ikke eksisterer parallelsamfund. Der er en del gode ting i ghettoudspillet, og vi taler også selv for, at indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage i 37 timer om ugen.

Men vi har en stor udfordring med finansieringen.

Cirka 1 million mennesker bor i en almen bolig. Og mange af os vil, om ikke før så når vi bliver ældre, få behov for f.eks. et seniorbofællesskab eller en anden form for almen bolig. Derfor er ideen om, at alle bidrager til at bygge nye almene boliger, god. Den ønsker Socialdemokratiet at holde fast i.

Vi møder konstruktivt op til forhandlinger med regeringen. Der er brug for at styrke sammenhængskraften i Danmark ved at gøre op med de parallelsamfund, der desværre findes nogle steder. I forhandlingerne vil vi forsvare lejernes interesser. Som vi har gjort det før, når regeringen har forsøgt at trække Danmark skævt.