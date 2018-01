Snigpræmiere på Litteratur & Lækkerier i Karup

Karup Viborg Bibliotekerne rykker i 2018 ud i kommunens lokalområder med konceptet Litteratur og Lækkerier.

Første stop er i Karup Kultur- og Forsamlingshus. Foruden forsamlingshuset er arrangementet her stablet på benene i samarbejde med Viborg Landsbyfællesråd ved Peter Skovmos Nielsen, Karup.

Plads til mænd

Peter fortæller, at man i arrangementsgruppen har gjort sig en del overvejelser om, hvordan man får mænd til at deltage i sådan en type arrangement. Hvilken form for litteratur tiltrækker mænd, og hvilke lækkerier vil mænd gerne smage.

Valget er landet på biografier om spændende og skæve eksistenser, og på andre bøger, der omhandler dette. Hvad angår lækkerier er det denne aften gin, som gæsterne får lejlighed til at stifte bekendtskab med.Det er Vin & Vin, der medbringer de mest interessante gin og tonic typer, og mikser cocktails med kant og karakter.

Vi shaker det bedste fra både litteraturens og lækkeriernes verden: Gode bøger om skæve eksistenser og store personligheder tilsat smagsprøver på spændende gin typer og en god historie om gin og cocktails, siger Peter, og tilføjer med et glimt i øjet, at man selvfølgelig allerhelst ser, at mændene tager deres koner og gode veninder med, for det er også noget for dem.

Udvider med fællesspisning

Karup Kultur- og Forsamlingshus benytter lejligheden og inviterer indenfor en time før arrangementsstart til tre stykker smørrebrød.

Har man lyst, indbyder Peter S. Nielsen og Karup Kultur og Forsamlingshus til afterparty klokken 21. Her kan man så købe flere spændende drinks.

Billetter kan købes på Viborg Bibliotekernes hjemmeside og i SuperBrugsen i Karup. Der er begrænset antal pladser.

Arrangementet er støttet af Erhvervsstyrelsen.