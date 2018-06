Onsdag formiddag mellem klokken 8.00 og 12.15 havde nogen set sit snit til at bryde ind i en villa på Vallerbækvej i Karup.

Tyven er kommet ind i huset ved at afliste en rude i et stuevindue. Der blev stjålet smykker for et anseeligt beløb blandt andet af mærket Lapponia. To fingerringe, øreringe, to guldhalskæder og et armbånd blev tyvens bytte.