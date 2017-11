Skygge og grønt til dit barn - søg nu

Om efteråret kan sommerens skygge sikres via Matas Miljøfond, som giver økonomisk støtte til landets institutioner til at plante buske og træer på børnenes legepladser. På den måde bidrager Matas til, at børn får en opvækst med frisk luft og grønne omgivelser. Institutionerne kan søge to gange om året, og næste ansøgningsfrist er den 1. december 2017.

Alle kan søge Matas Miljøfond på børns vegne, så hvis du har et barn eller barnebarn, der går i daginstitution, skole, SFO, fritidshjem eller dagpleje, er det bare om at søge fonden inden fristens udløb. Bevillingsprocenten har hidtil været over 50, så chancen for støtte er stor.

Ud over træer og buske kan alle landets institutioner også søge om flytbare pavilloner - såkaldte flextelte. Med en pavillon i institutionen er børnene beskyttet mod solens UV-stråler samt regn og vind, så de kan være ude i al slags vejr.

En fornuftig soladfærd kan være med til at forebygge op til 90 procent af alle hudkræfttilfælde. Den bedste beskyttelse mod solens stråler er skygge. Derfor er flextelte ideelle at lege under, når solens stråler er kraftige, og UV-indekset er højt.

Hver gang kunderne i Matas køber en genanvendelig Miljøfondspose til 10 kroner, går halvdelen af beløbet til Matas Miljøfond. Disse penge bliver ubeskåret doneret til børneinstitutioner i hele landet og giver børnene glæde i hverdagen.

Ved at give kunderne mulighed for at bære varerne hjem i genanvendelige indkøbsbæreposer frem for engangsbæreposer, som i høj grad belaster miljøet, opfordres samtidig til ansvarligt forbrug.

Miljøfonden har allerede doneret planter, træer og flextelte til over 2.250 institutioner baseret på lidt over 4.250 ansøgninger. Næste ansøgningsfrist er den 1. december 2017. Ansøgningsskema kan hentes i alle Matas butikker og på www.matas.dk/miljoefond.