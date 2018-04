Skydegale mennesker jager sagesløse bambier

Henrik Jørgensen er formand for Frederiks Jagtforening. Han kan godt forstå, der kan opstå et forkert billede i befolkningen. Han siger:

- Derfor er vi på messen for, at vise det rigtige billede.

- Vi har også arrangeret en foredragsaften med Jørgen Skouboe Møller, der blandt andet er kendt fra Danmarks Radio programmet Nak og æd.

- Det er en kedelig titel, men Jørgen fortæller netop om sit arbejde med programmet og om hans holdning til jagt.

Dåvildt er et stigende udfordring

Fra alle egne af Danmark hører vi mere og mere om, at kronvildt er et stigende problem. Dåvildtet er nu også ved at blive en udfordring for landmænd i lokalområdet.

Dåvildt kommer i mindre rudler end kronvildtet, der kan tælle op til 1000 individer. Sådan en flok sætter hurtigt et ganske markant aftryk på afgrøderne.

Hvor kronvildtet er mest aktive om natten, så er er dådyrene også aktive i dagtimerne. Det er til gengæld en fordel for befolkningen, der lettere kan få sig en god naturoplevelse.

- Tag en tur til grove og Simmelkær området, så er du næsten sikker på at se dådyr, siger Henrik Jørgensen

Han giver dog ikke nogen garanti for oplevelsen. Til gengæld giver han garanti for en stor oplevelse hvis man besøger jagtforeningens kæmpestand.

Skyd et vildsvin på Forårsmessen

Måske kan man også skyde en papegøje i en af konkurrencerne, men den skulle være helt sikker omkring vildsvinene.

Henrik Jørgensen forklarer levende om den moderne skydesimulator, et såkaldt LazerKino.

- Her kan man vælge forskellige programmer og prøve at gå på jagt i en simuleret virkelighed.

- Når du rammer vildsvinet eller et af de andre virtuelle dyr, falder det om. Det giver en virkelighedstro oplevelse.

- Man kan også vælge forskellige våbentyper, så der er god underholdning i simulatoren.

Nu er det ikke bare pjank. Simulatoren bruges også af jægere til at øve skydning.

Vildsvin er kommet til Danmark

Det er ikke kun i den virtuelle verden, der er kommet vildsvin til Danmark. Vi har alle hørt om alvene, der kommer op sydfra, men også vildsvin findes nu flere steder i Danmark.

- Vi har endnu ikke oplevet problemer med hverken ulve eller vildsvin i vores område, siger Henrik Jørgensen, men vi er meget opmærksomme på problemet.

Jagtforeningen gør i det hele taget et stort arbejde for at holde øje med naturren og pleje den. Beskydning af forskellige dyrearter er en vigtig del af naturplejen.

Derfor er der mange medlemmer af foreningen der ikke er jægere selv.

- På Forårsmessen sidste år fik vi en del nye medlemmer, der ser en stor fordel i, at være tæt på tingene.

- Og det er grunden til vi er på messen igen i år, hvor vi har en endnu større stand.

Udover skydesimulatoren kommer en konservator og udfører en såkaldt skuldermontage. Det kender vi fra et elsdyrhoved, når det hænger på væggen og skuer udover lokalet.

Henrik Jørgens regner dog ikke med, at det er et elsdyr, der skal udstoppes på standen, men man kan jo aldrig vide, så kig endelig forbi jagtforeningens store stand på Forårsmessen.