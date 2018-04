Skole- foreningsdag i Frederiks

Fredag i sidste uge var store sportsdag i Frederiks. Alle skoleklasser fra Frederiks Skole var inviteret ud af AIF fodbold, AIF Mountainbike og Karup Orienteringsklub (Havredal), som en del af skole og foreningssamarbejdet i Frederiks. Et stort antal frivillige hjælpere fra AIF og O-klubben havde taget dagen fri for at give eleverne en oplevelse med leg, boldspil, løb, cykling, teknik og fodbold.

Formålet med sådan en dag er, at endnu flere børn får øjnene op for de muligheder, der er for at dyrke idræt lokalt.