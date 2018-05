Skinnecyklen ved biblioteket er blevet restaureret

Der er uden tvivl adskillige Karupborgere, der har bemærket, at skinnecyklen ved den gamle stationsbygning er blevet malet. Det er heller ikke af storhed, for det er første gang, den bliver malet siden 2006, da den blev stillet op på skinnestykket i forbindelse med konebanens 100 års jubilæum. Efterhånden havde flere og flere rustpletter fortrængt den karakteristiske gule farve, og Vagn Lund Jensen, der bor på Horstowvej og tit er gået forbi skinnecyklen, har hver gang tænkt på, at den burde males: I forrige uge, da det endelig blev varmere i vejret, gik han så i gang med at male. Malingen blev sponseret af malermester Per Mikkelsen, og det var nødvendigt at give skinnecyklen flere gange, før den gule farve dækkede helt, men nu ser cyklen også lige så flot ud, som den må have set ud for mange år siden, da den første gang kørte på skinnerne.

Fik hjælp fra Onsdagsklubben

Inden Vagn begyndte på projektet, kontaktede han Onsdagsklubben med det resultat, at Jens Jørgen Jeppesen og Svend Gjødesen gjorde forarbejdet med at slibe rusten af cyklen, og Peter Skovmos pudsede den lille, sorte messingplade, der sad på den. Herved afsløredes følgende inskription: Banecyklen tilhører Alhedemuseet. Skænket af Elbert Andersen, Havredal.

Alhedemuseet blev i øvrigt ikke realiseret, der mangledes penge.