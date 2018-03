Skelhøjes skjulte skatkammer

Knud og Lis Haaning har boet i den gamle skole i Skelhøje siden 1973. Skoledelen lejede de i starten ud til en systue i Ikast. Knud arbejdede på det tidspunkt på Vium Smedje og Maskinværksted. Lis gik hjemme ved børnene, og fandt interesse i at afsyre gamle møbler. Det rygtedes, og Lis fik flere og flere opgaver. Knud hjalp til og valgte i 1985 at sige sit job op, inddrog skoledelen af bygningen og helligede sig møbelrestaureringen på fuld tid. Lis, derimod, tog ud på arbejdsmarkedet og sikrede den stabile indtægt.

Autodidakt og fuldbefaren indenfor møbelrestaurering

33 år senere og fuldt ud autodidakt er Knud fortsat i fuld sving, og viser passioneret rundt i det oprindelige skolebygning.

I gymnastiksalen med de sprossede et lags vinduer og det slidte lakerede trægulv er adskilte gamle møbler, gamle snedkermaskiner, værktøj, som er sirligt arrangeret, reoler med søm, skruer og afsyringsmidler, en gammel støvet kaffemaskine med en lille glastallerken på varmepladen. Der ligger voks på tallerkenen. Det smelter fint på denne måde og bruges til polering. I de tidligere undervisningslokaler er også møbler. Og skabe med maling af den gamle slags vel og mærke. Farvepulver, som man rører op med mælk eller med øl. Ølfarven fremstiller Knud ved at blande tørpigment i øl, så malingen bliver passende strygbar og dækkende. Ølfarven er ikke vandfast og ofte laserende. Det klares med lakering over ølfarven.

Respekt for det oprindelige

Knud udfører møbelrestaurering og konservering af møbler med nænsomhed og gefhl. Han fortæller om et par fra Vedsø, der kom med en gammel dragkiste, som han skulle afsyre. Jeg starter altid forsigtigt ud, også når kunden har sagt, at det er lige meget, fortæller han. Der kan ligge fine, oprindelige dekorationer under de nyere lag. Det gjorde der også i dette tilfælde et smukt blomstermotiv dukkede op under de øverste lag maling. Adspurgt i telefonen gav kunden fortsat udtryk for, at han bare skulle tage det af. Men Knud insisterede og bad dem komme forbi og kigge, inden de tog endelig stilling. De kom og besluttede at bevare kistens oprindelig udseende med blomsterdekorationerne.

Gamle maleteknikker

Gamle maleteknikker holdes også i hævd i den gamle skole i Skelhøje. Knud har lært sig en gammel maleteknik, der får finer til at ligne ægte træ til forveksling og kan føre møblet tilbage til den originale tilstand. Det benytter han sig af ved forskellige restaurerings opgaver. Nyindsatte træstykker og finer kan enten bejdses eller overstryges med shellak iblandet pulverfarver, der matcher træets farve og struktur.

Både Knud og Lis er pensionister i dag, Lis er glad for at være frivillig tre-fire timer hver onsdag på Skelhøje Købmandsgaard. Det er en god måde at lære folk at kende på.

Knud har ingen intentioner om at holde op med at restaurere møbler. Det er dejligt at have noget fornuftigt at give sig til. Har du et gammelt møbel, du gerne vil have restaureret, ringer du bare, slutter Knud.

Har du lyst til at se flere billeder fra Skelhøje Antik, så kik med på ugeavisen karups hjemmeside - billedserier.