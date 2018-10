Skelhøje - udflugtsmål for geologi studerende

Det kunne de for eksempel opleve tirsdag den 25. september, da studerende fra Københavns Universitet vanen tro besøgte Skelhøje for at studere istidslandskaber. De kommer hvert år fra Københavns Universitet tirsdag i uge 39 for at se israndsområdet, som står meget tydeligt netop i og omkring Skelhøje.

For 18.000 år siden stod gletsjerisen stille mellem Hald Sø og Skelhøje i nogle tusinde år. Hald Sø området var dækket af is, mens Skelhøje lige akkurat lå uden for isens rand.

Denne fordeling har inden for en afstand af nogle få kilometer skabt et kontrastrigt landskab, hvor Hald Sø området er kendetegnet ved talrige bakker og dybe dale, mens området vest for Skelhøje er kendetegnet ved de åbne flade vidder. Området er ideelt til at give geologistuderende en forståelse af, hvordan is og vand formede landskabet i sidste istid.