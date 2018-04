Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus bliver brugt flittigt

"Det er vildt, at det er 4 år siden, at vi slog dørene op til et nyrenoveret kulturhus. Man må sige, at processen var lang og sej, men hvor var det det hele værd med endnu et godt år, hvor huset har været lejet ud hele 45 gange til private fester. Vi kan vist kun være tilfredse. " Sådan skriver Jane Brøgger Jensen, formand for Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus, på sin facebook side.

Foruden udlejningerne bruges huset til yoga to gange om ugen, til kortklub hver onsdag, desuden har Skelhøje Borgerforening også arrangementer i huset.

Til huset hører tre dobbeltværelser, som har været lejet ud ikke mindre end 163 gange. Det er især vandrere på Hærvejen, som benytter sig af denne overnatnings mulighed men også folk, der har været til fest i huset, fortæller Jane, og slutter af med at takke for den store opbakning til huset.