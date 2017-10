Skelhøje går i høet for højere indbyggertal

Skelhøje Vi vil ikke stiltiende acceptere, at Viborg Kommune forudser, at Skelhøje skrumper i de kommende år. Der er snart valg, og det er nødvendigt, at vi får sat landdistrikterne på dagsordenen, siger Jens Bernsdorf Schrøder, aktionsleder og glødende Skelhøjeborger.

Det vil vi gøre noget ved! Derfor opfordrer vi alle Skelhøjeborgere til at møde op i kulturhuset lørdag 14. oktober. Vi vil lave halmdukker, der skal pynte i bybilledet. Til halmdukkerne tilføjes vores visioner for Skelhøje. På den måde håber vi, at politikerne får øjnene op for de små, aktive bysamfund Alle aldre er velkomne. Der serveres kaffe og kage. Følg med på Skelhøjes borgerintra. Hø, hø, hø.