Skelhøje-borger afgik ved døden, mens han tændte op i fyr

POLITI En 74-årige mand fra Skelhøje afgik tirsdag den 7. februar ved døden, da han var i færd med at tænde op i sit fyr på Bakken i Skelhøje.

Lokalpolitiet i Viborg oplyser, at den 74-årige muligvis fik et ildebefindende, mens han var i gang med at tænde op i sit fyr i et fyrrum, samtidig med, at der var tilpas meget ild til, at ilden kunne udvikle sig, også uden for fyret.

Alarmcentralen modtog anmeldelsen kl. 11.57 fra, nu afdødes, hustru.

Dødsfaldet skyldes ikke nødvendigvis branden.

Midtjysk Brand og Redning ankom til stedet og fik ham ud af fyrrummet og påbegyndte forgæves genoplivning. En læge ankom ligeledes til stedet og erklærede den 74-årige død.

Branden blev hurtigt slukket. Der skete kun ringe materiel skade i fyrrummet.