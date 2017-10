Skelhøje ønsker fokus på landsbylivet

Skelhøje Der var alvorlig snak, men der var også masser af sjov og pjat, da børn, unge og ældre samledes ved kulturhuset i Skelhøje i lørdags for at lave halmdukker som blikfang for deres budskab.

Otte gode argumenter for bosættelse i landsbyen Skelhøje var nedskrevet. Argumenter som Købmand, kulturhus masser af ildsjæle, Fabelagtigt, smuk natur og En time fra Rådhuspladsen var bare nogen af dem.

Landsbyernes rolle i Danmark er vigtig og har brug for mere opmærksomhed. Det håber vi, at vi får med denne aktion, fortalte Jens Schrøder og Kim Steffensen, der er idmænd bag projektet. De er enige om, at der er brug for en by som Viborg, men Viborg har også brug for landsbyerne. Det handler ikke om vrede. Det handler om bekymring for vores landsby.

Formanden for Skelhøje Borgerforening, Thomas Rosenslør, var også på pletten og kunne supplere: Jeg synes ideen om Taphede er hovedrystende. Der planlægges et nyt byområde, som skal være hjem for 3500 mennesker. Det svarer til, hvad der bor i Karup, Kølvrå og Skelhøje tilsammen. Og selvom Taphede nærmest bliver i forlængelse med Viborg, vil det forventeligt være hurtigere at køre fra Skelhøje til Viborg Centrum end fra Taphede.

Det er Viborg Kommunes fremtidsudmelding om, at Skelhøje i fremtiden vil få færre indbyggere, som har fået byens borgere op af stolen. For borgerne er glade for deres by, og de ved, at det kan svare sig at kæmpe for det, man synes, er vigtigt.

Både Skelhøje Købmandsgaard med de mange frivillige kræfter og det ny renoverede kulturhus er gode eksempler på skelhøjeborgernes handlekraft og gå-på-mod. I Skelhøje er det ikke bare et smart salgstrick, når der på et af skiltene med argumenter står Engagement, energi og lyst til fællesskabet !

Peter Skovmos Nielsen, næstformand i Viborg Landsbysammenslutning, var mødt op for at overvære begivenhederne og invitere Skelhøje med i sammenslutningen. Vi er blevet etableret som talerør for alle Viborg Kommunes aktive landsbyer. De har alle kvaliteter og jeg kan se, at argumenterne for Skelhøje langt hen af vejen dækker rigtig mange af kommunens landsbyer. Viborg Landsbysammenslutning har til opgave at formidle den gode historie og de lokale styrker, så potentialerne udnyttes endnu bedre. De er derfor på udkig efter landsbyer, som vil fortælle om deres visioner for deres by.