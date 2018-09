Skal ledvogterhus nummer 13 være Cyklens Hus?

Derfor inviterede hun derfor alle interesserede samt Inger Merstrand fra Lokalhistorisk Arkiv og Cyklistforbundet i Viborg til ledvogterhuset for henholdsvis at snakke om fortid og fremtid.

Inger Merstrand fortalte, at der efterhånden kun er ganske få originale og velholdte ledvogterhuse tilbage. Huset her fik nyt tag og vinduer tilbage i halvtredserne, men ellers står det, som da det blev bygget i 1906, hvor jernbanen mellem Viborg og Herning åbnede.

Ledvogterfamilie med 10 børn på 40 m2

Det er et lille hus med lavt til loftet, og alligevel har der på et tidspunkt boet en familie med 10 børn, kunne Inger Merstrand blandt meget andet fortælle. Hun har selv et helt specielt forhold til ledvogterhuset, fordi hun i mange år sad i huset som leder af Lokalhistorisk Arkiv: Jeg vil rigtig gerne have det bevaret. Det er en vigtig del af byens historie. Desuden er der kun få originale og velbevarede ledvogterhuse tilbage.

Inger Larsen fra Cyklistforbundet i Viborg mener bestemt, at det vil gavne både de lokale og cykelturisterne, hvis man kunne lave Cyklens Hus. Hun fortalte, at man lige nu arbejder på højtryk for en ny cykelpulje, og at det står meget højt på ønskesedlen at få opgraderet Alhedestien. Det er nødvendigt med gode faciliteter, når Alhedestien skal opgraderes, sagde Inger Larsen blandt andet.

Cykeltog

Cyklistforbundet i Viborg havde i øvrigt i dagens anledning lavet et cykeltog ad Alhedestien på den nedlagte jernbane mellem Viborg og Karup.

Her kunne man med sin cykel stige på cykeltoget i Hald Ege, Bækkelund, Skelhøje og Frederiks og nyde naturen på den fine cykelrute til ledvogterhuset og Karup.

Ideer ønskes

Har du gode ideer og vil du gerne være med til at arbejde videre med projektet, vil Monika meget gerne høre fra dig.