Skal Grønhøj Borgerforening nedlægges?

Grønhøj Borgerforeningen mangler tre bestyrelsesmedlemmer. Det stod klart til den seneste generalforsamling. Der har været et dødsfald, og de to, der var på valg, ønskede efter mange år i foreningen ikke genvalg. Der skal nye kræfter ind.

Foreningen holder derfor ekstraordinær generalforsamling den 25. februar. Her håber Henrik Bøgebjerg, som er et af de tilbageværende medlemmer af borgerforeningen, at der vil dukke nye kræfter op. Her er en god mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker og skal ske i Grønhøj, siger han.

Der er ellers stor opbakning til de arrangementer, som borgerforeningen holder. Til fællesspisning møder gerne 60-70 deltagere op. Endnu flere gæster oplever man til sommerfesten og Sct. Hans arrangementet. Folk vil gerne mødes, og det sociale liv er vigtigt. Perry Drr, Garnlageret i Grønhøj, lover da også, at de gamle gerne vil hjælpe i en overgangsperiode.

På søndag er der i øvrigt tøndeslagning og fastelavnsboller. Det arrangeres som et samarbejde mellem Kulturhusets bestyrelse og borgerforeningen.