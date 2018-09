Skal du med, så er det nu

Nu nærmer afslutningen på fejringen af KKIKs og Jethallens jubilæum sig. Det sker med et brag af en stor fest i Jethallen lørdag den 6. oktober. Her vil være revy som i gamle dage. Revyholdet arbejder lige nu på højtryk for at lave en rammende lokal revy, hvor alle har lejlighed til at få øjnene op for, hvad der virkelig foregår i Karup. Efter revyen er der god musik med Rock piloterne og Party Starter, som vil spille op til fest. Karups vejrvært, Danny Høgsholt fra tv2, er konferencier. Han vil styre festlighederne og sikre, at alle får en hyggelig aften.

22. September 2018, 15:30